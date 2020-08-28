В Санкт-Петербурге женщина попросила полицию найти ее мужа, который сбежал от нее после свадебной церемонии в ЗАГСе. Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам 51-летней женщины, в день свадьбы ее новоиспеченный муж, уже сидя в такси возле ЗАГСа, сказал ей, что забыл там свой паспорт. Он вышел из машины, чтобы забрать документ, и с тех пор она мужа не видела.

Жительница Петербурга попросила полицейских найти ее мужа, потому что хочет с ним развестись.

Пропавший мужчина является гражданином Азербайджана. До свадьбы пара встречалась около двух месяцев. В день свадьбы женщина предложила заехать к нотариусу и заключить брачный контракт. С тех пор супруг стал нервным и необщительным. По ходу разбирательств также выяснилось, что у него всё это время не было разрешения на временное проживание.

Minval.az