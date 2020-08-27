Индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства вызвало вспышку коронавируса в некоторых странах мира, заявил президент России Владимир Путин в интервью на канале «Россия 1».

«Конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах — вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию», — сказал Путин.

При этом он выразил надежду, что второй волны «не произойдет и в Европе и в других частях света с этим справятся».

Minval.az