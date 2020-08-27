Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о «гибридной войне» против Беларуси, сообщает БелТА. Он также заявил о начале против страны»дипломатической бойни» на самом высоком уровне.

Лукашенко констатирует влияние политического кризиса в республике на экономическую ситуацию, призывая в этих условиях рассчитывать на свои силы. Об этом глава государства сказал в четверг на совещании по развитию важнейших предприятий министерства промышленности.

Он отметил, что нынешний год принес немало испытаний, так, из-за пандемии коронавируса закрылись многие рынки, практически прекратилось полноценное движение товаров и капитала, особенно по тем позициям, которые производятся в Беларуси, а сейчас к этому добавилась и непростая политическая обстановка в государстве, которую, по его словам, «пытаются раскачивать как изнутри, так и извне». «Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается, — заявил Лукашенко. — Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности».

Лукашенко поинтересовался у руководителей предприятий о морально-психологической обстановке в трудовых коллективах, как идут производственные процессы и как складывается ситуация с экспортом продукции. «Сбыт продукции — это наша ключевая задача. Отсюда и валюта, и курс [белорусского] рубля и так далее. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию, — сказал он. — Надо шевелиться самим. Нужны меры поддержки экспорта — мы их оказываем. Может, еще чем-то надо помочь?»

Minval.az