Президент Беларуси Александр Лукашенко не отвечал на звонки не только канцлера Германии Ангелы Меркель, но и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил глава правительства Эстонии Юри Ратас.

Комментируя переговоры Меркель и Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, Ратас пояснил, что из Берлина и Парижа направили «просьбы о телефонных переговорах в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку».

Ратас отметил, что Москва «в вопросах, касающихся Беларуси, и в целом в этом регионе, играет важную роль», пишет ERR.

Меркель и Макрон предложили «найти способ разрешения ситуации в Беларуси». Они выступили за «свободные демократические выборы» в «присутствии международных наблюдателей», но «Лукашенко от этого отказался», сказал Ратас.

Minval.az