Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью ТАСС назвал Красную площадь, Тверскую улицу и Арбат своими любимыми местами в Москве.

«Люблю бывать в Москве. Очень нравится динамика этого уникального города, его многообразие и глубина, — сказал Байрамов. — Не боюсь показаться неоригинальным и скажу, что мне нравится пройтись по Красной площади, Тверской и Арбату. Был впечатлен парком в Зарядье, это новая жемчужина Москвы».

Байрамов отметил, что в ходе первого визита в Москву в качестве главы внешнеполитического ведомства у него вряд ли найдется время на культурную программу, тем более в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

«До сих пор помню свои впечатления от спектакля «Полеты с ангелом» в театре им. Ермоловой, — продолжил министр. — Великий актер Сергей Юрьевич Юрский — увы, ныне покойный — более двух часов держал зал в каком-то волшебном напряжении, блистательно сыграв около 10 разных ролей, а ведь ему тогда было 80 лет!»

При этом Байрамов выразил уверенность, что ему еще представится возможность посетить Москву и другие российские города, чтобы получить яркие впечатления об истории, культуре и процессе развития России.

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