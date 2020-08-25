Бывшая жена певца Bahh Tee (настоящее имя — Бахтияр Алиев) Фаргана Гасанова обвинила его в регулярных избиениях. Об этом сообщает StarHit.

Пара развелась осенью 2019 года после трех лет брака. По словам Гасановой, эти отношения плохо отразились на ее самооценке, поэтому ей понадобилось полгода работы с психологом. Она призналась, что экс-супруг начал поднимать на нее руку еще во время медового месяца.

«У Бахтияра были серьезные психические отклонения: когда он злился, то не просто кричал, он визжал. Мог взять меня за волосы и таскать по полу, мог выкручивать мне руки и орать в уши так, что было больно», — вспомнила Гасанова.

Она заявила, что Bahh Tee изменял ей, в том числе с ее близкими подругами, а также пытался убедить бывшую супругу в том, что она никому не нужна. Гасанова отметила, что помогала музыканту развивать его карьеру, однако после развода осталась ни с чем.

«Мои вещи, которые остались в Москве, вернул в мусорных пакетах, которые мы с друзьями перетаскивали. Но и на этом не остановился, угрожал: к примеру, сказал моей подруге, что моя голова стоит 300 тысяч рублей. Первые два месяца пытался как-то помогать, присылал по 10 тысяч в неделю и обещал купить квартиру в Москве, чтобы я не судилась за совместно нажитое имущество, но в итоге отказался от своих слов», — сказала бывшая жена певца.

Bahh Tee — певец и автор песен. Он прославился благодаря таким трекам, как «10 лет спустя», «Ангел», «Когда поймешь свои ошибки» и «Неужели ты моя».

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