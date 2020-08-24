Министерство обороны России на форуме «Армия-2020» планирует заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на 1 трлн 160 млрд руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Сергея Шойгу.

Говоря о перспективах форума, он также отметил, что контрактная работа начинается с предыдущих форумов.

Министр назвал очень важным то обстоятельство, что Минобороны перешло от закупок единичных экземпляров и мелких партий техники к контрактам на крупные серии. Это, по словам Шойгу, говорит о том, что «оборонная промышленность работает, наука работает, конструкторы работают и, самое главное, мы перевооружаем армию».

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