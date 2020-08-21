Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании информационной системы «ASAN обращение».

Согласно распоряжению, система будет предусматривать оперативную отправку жалоб, связанных с коммунальными услугами, проблемами дорог и транспорта, текущим ремонтом, улучшением и очисткой инфраструктуры, в соответствующие государственные органы на электронной карте и отслеживать результатов этих жалоб.

Оператором системы будет Госагентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям.

Помимо этого в рамках распоряжения поручено создать мобильное приложение системы.

Согласно распоряжению Кабмину поручено в трехмесячный срок утвердить проект положения об информационной системе по согласованию с президентом Азербайджана. Кабмину также поручено принять соответствующие меры для решения вопросов финансирования затрат на формирование, ведение и поддержку информационной системы.

Minval.az