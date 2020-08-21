Момент гибели российского старшего военного советника в звании генерал-майора Вячеслава Гладких в Сирии попал на видео. Ролик с места ЧП появился в Telegram-канале «Вестник Дамаска».

На кадрах видно, что колонна техники стоит на дороге, а вдоль нее идут несколько человек, один из которых говорит на русском. В тот момент, когда люди проходят мимо одной из машин, срабатывает взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что погибший россиянин участвовал в освобождении Пальмиры. На момент гибели выполнял обязанности старшего для группы военных советников, помогавших сирийцам в Дейр-эз-Зоре.

Minval.az