Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.

Об этом сообщила глава пресс-службы российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых предполагается обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Запланированы также встречи главы МИД Азербайджана в правительстве и в Федеральном собрании России», — сказала она.

Minval.az