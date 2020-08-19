20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северный ветер днем сменится юго-восточным.

Как передает Национальная служба гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем — 29-33, в Баку ночью — 21-23, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 60-70, днем — 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 20 августа в основном без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях пройдут грозовые дожди, град. Утром в горах туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью — 17-22, днем — 30-35, в горах ночью — 9-14, днем — 15-18 градусов тепла.

Minval.az