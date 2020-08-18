19 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-23, днем 28-31 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 28-30 градусов тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 24-25 градусов тепла.

19 августа в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах будет туман, в некоторых местах будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 28-33, в горах ночью 7-12, днем 14-17 градусов тепла.

Minval.az