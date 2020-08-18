Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 августа принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в стране Бахрома Ашрафханова, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 августа принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в стране Бахрома Ашрафханова, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/08/18 13:14
Раздел: Азербайджан
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