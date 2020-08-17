Известные азербайджанские богатыри, братья Гусейн и Лачин Абдулгусейновы продолжают шокировать многочисленных телевизионных зрителей своими талантами. Азербайджанские пехлеваны, которые традиционно выступали в Азербайджане на разных национальных праздниках, вот уже не первый год демонстрируют совершенно привычные для себя трюки с гвоздями и острыми предметами в рамках глобальной передачи «Шоу талантов», в котором выступают певцы, танцоры, фокусники и другие талантливые люди, желающие выиграть главный приз 1 млн долларов.

Лачин и Гусейн также с успехом принимали участие в проектах, осуществляемых на телевизионных каналах США, Украины, России, Италии, Турции и Грузии, передает «Вестник Кавказа».

Однако, несмотря на опасные трюки талант азербайджанских силачей вызывает большой интерес, и их приглашают на шоу талантов в разных странах мира. Так и случилось с австралийской версией шоу талантов, где богатыри из Азербайджана своими невероятными трюками поразили судей и собравшуюся австралийскую публику. Некоторые члены жюри и впечатлительные зрители даже закрыли глаза руками.

В Australia’s Got Talent было задействовано много участником из разных уголков планеты, и, невзирая на это, братья сумели отличиться и попасть в очередной тур. В жюри сидели австралийский актер, режиссер, писатель Шейн Якобсон, австралийская актриса и певица Люси Дюрек, французский шеф-повар, ресторатор и телеведущий Ману Фидель и американская исполнительница Николь Шерзингер. Она по достоинству оценила способности Абдулгусейновых, хотя сперва нервничала, наблюдая за их выступлением. По словам Гусейна Абдулгусейнова, Шерзингер после шоу призналась даже, что братья из Азербайджана именно те участники, которых она хотела видеть на этом проекте.

«У нас очень трудная профессия. Каждый раз мы рискуем своей жизнью, но ни капельки об этом не жалеем. Самое трудное — придумать новый номер. При первой попытке не так уж легко все удается и причиной этого является стресс. Несмотря на огромное количество выступлений и повторение номеров, мы каждый раз при выходе на сцену сильно нервничаем. Но, слава Богу, всегда удается на высоком уровне продемонстрировать зрителям свои способности», — отметил в одном из интервью Гусейн Абдулгусейнов.

Несмотря на то, что прошел год после выступления братьев -богатырей в австарлийском шоу талантов, их выступление набирает популярность в ютуб, а многочисленные зрители оставляют комментарии.

Отметим, что братья Абдулгусейновы, являются выходцами из Губы. Они продолжают семейные традиции, в частности пошли по стопам своего отца — известного в свое время пехлевана. Они также воспитывают будущих пехлеванов у себя в районе.

Minval.az