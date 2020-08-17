Боевые корабли Каспийской флотилии прибыли в столицу Азербайджана для участия в конкурсе «Кубок моря-2020», сообщает Минобороны России.

«Малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Астрахань», а также спасательный буксир «СБ-738» Каспийской флотилии прибыли в столицу Азербайджанской Республики — город Баку для участия в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей — «Кубок моря-2020», — сказали в министерстве.

Россию на состязаниях представит корабль «Махачкала».

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджана с 24 августа.

В период состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

Minval.az