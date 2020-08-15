Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Индонезии Джоко Видодо поздравительное письмо.

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Индонезии самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Индонезией, связей в рамках международных институтов, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, вызывает удовлетворение.

Хочу отметить, что азербайджанский народ солидарен с народом Индонезии в борьбе с пандемией COVID-19, с которой столкнулось человечество.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Индонезии – постоянного благосостояния», — говорится в поздравительном письме.

Minval.az