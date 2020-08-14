Украина за первое полугодие экспортировала вооружений и военной техники на $145 млн. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

Предприятия госконцерна — Спецтехноекспорт, Укрспецекспорт, Укринмаш, Прогресс и Укроборонсервис — за отчетный период заключили экспортных контрактов на сумму $142 млн, а экспортно-импортных — на $154 млн.

В ТОП-10 стран — основных импортеров украинской продукции, доля экспорта которых составила 85%, значатся: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия.

В КНР госконцерн поставлял оборудование и элементы для техники ВМС, а также оказал услуги Research&Development в сфере авиадвигателестроения. В Турцию Укроборонпром поставлял радиолокационные станции, в Иорданию — комплектующие для ракетного вооружения, а также ремонтировал авиадвигатели для Вьетнама. Стоимость каждого из этих контрактов была оценена в свыше $5 млн.

Minval.az