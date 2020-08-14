Счетчики ОАО «Азеришыг» работают в автономном режиме. Изменить параметры счетчиков невозможно. В информационную систему не может быть постороннего вмешательства. Об этом сообщил заместитель директора департамента по продаже электроэнергии ОАО «Азеришыг» Вугар Набибейли.

«Никакого информационного ограничения в отношениях «Азеришыг» с абонентами не существует. В опубликованных уведомлениях отражена вся информация. Увеличение энергопотребления, отраженного на счетчиках, зависит от мощности и технических параметров холодильного и другого оборудования, используемого абонентами», — передает его слова Репорт.

Minval.az