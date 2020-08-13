Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов наблюдали за ходом азербайджано-турецких совместных учений с боевой стрельбой, сообщает Anadolu.

За ходом учений также наблюдали командующие войсками Турции и Азербайджана.

В рамках учений танки уничтожили цели условного противника.

Артиллерия произвела выстрелы. Вертолеты Atak ВВС Турции отечественного производства и ударные вертолеты ВВС Азербайджана с точностью поразили цели.

Далее были произведены выстрелы из танков и артиллерийских установок.

Военные отработали навыки эвакуации раненых с поля боя. «День высокопоставленных наблюдателей» на учениях успешно завершился.

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