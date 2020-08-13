13 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящихся с визитом в нашей стране министра Национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерала армии Яшара Гюлера, командующего Сухопутными войсками Турецкой Республики генерала армии Умита Дюндара, командующего ВВС Турецкой Республики генерала армии Хакана Кючюкакюзю, командующего Военно-морскими силами Турецкой Республики, адмирала флота Аднана Озбалы и других членов военной делегации.

Во встрече также принял участие посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Эркан Озорал.

Minval.az