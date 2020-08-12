Ведется работа по доставке в Азербайджан тела оперного певца Эльдара Алиева.

Об этом сообщили в Министерстве культуры агентству АПА.

В связи с этим сделано обращение в Государственную миграционную службу.

«Для доставки его тела требуются личные паспортные данные. В последний раз он получал паспорт в 2000 году. После получения архивных данных соответствующие документы будут собраны и направлены в посольство Италии в Азербайджане», — отмечается в сообщении.

Оперный певец Эльдар Алиев, работавший в Италии, скончался 4 августа в Милане.

Minval.az