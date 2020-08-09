Государственный академический Большой театр откроет 245-й сезон 6 сентября оперой «Дон Карлос» Джузеппе Верди, одну из главных партий в котором исполнит Анна Нетребко.

«В этом году по причине эпидемиологической ситуации Большой театр решил отказаться от традиционного сбора труппы. В связи с этим представляем вам в этом релизе основные события и премьеры 245-го сезона. 6, 8, 10 сентября на Исторической сцене спектаклем «Дон Карлос» откроется 245-й сезон. В главных партиях — Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Первый балетный спектакль в Москве состоится 12 сентября: «Дон Кихот» Людовика Минкуса в хореографической редакции Алексея Фадеечева. Показ будет благотворительным для врачей.

Большой театр из-за угрозы распространения коронавируса был закрыт для зрителей с середины марта.

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