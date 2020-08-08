Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил президенту Сингапура Халиме Якуб поздравительное письмо.

«Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и дружественному народу Сингапура самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.

Нынешний уровень азербайджано-сингапурских отношений и наше сотрудничество в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения, вызывают удовлетворение.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему народу – постоянного благосостояния», — говорится в поздравительном письме.

Minval.az