«Азербайджан является сторонником урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии на основе норм и принципов международного права».

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана на своей официальной странице в «Twitter».

«Азербайджан и Грузия – стратегические партнеры, поддерживающие суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность признанных на международном уровне границ друг друга. Азербайджан является сторонником мирного урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии на основе норм и принципов международного права», — говорится в сообщении.

Minval.az