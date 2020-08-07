7 августа президент Республики Сербия Александр Вучич позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Белград в ближайшее время направит в Баку делегацию высокого уровня для изучения вопроса использования Арменией вооружения сербского производства в ходе боев на армяно-азербайджанской границе, заявил президент Сербии Александр Вучич.

В ходе разговора Александр Вучич выразил сожаление тем фактом, что в июле в ходе боев на армяно-азербайджанской границе армянской стороной было использовано вооружение сербского производства. Для расследования данного вопроса в ближайшее время Азербайджан посетит делегация высокого уровня», — сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Вучич также пригласил Ильхама Алиева посетить с визитом Сербию «как показатель высокой оценки стратегического партнерства Сербии с Азербайджаном».

Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что в Азербайджане с беспокойством восприняли факт использования Арменией вооружения сербского производства для обстрелов азербайджанских позиций и населенных пунктов на границе.

«Президент Алиев выразил удовлетворение тем фактом, что Сербия намерена изучить данный вопрос и направить для этого в Азербайджан делегацию высокого уровня. Собеседники договорились также не допустить действий, которые могут бросить тень на дружеские отношения между странами. Президент Алиев также выразил признательность за приглашение посетить Сербию», — подчеркивается в информации.

Minval.az