Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал график II этапа вступительных экзаменов, которые пройдут 13-14 августа.

Как сообщили в ГЭЦ, экзамены будут организованы в соответствии с требованиями особого карантинного режима. В целях предотвращения массовости экзамен по каждой группе специальностей будет проводиться в течение 2 дней в соответствии с представленным ниже графиком.

13-14 августа 2020 будут проведены:

• вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей для выпускников текущего года и прошлых лет;

• дополнительный экзамен по иностранному языку по I-IV группам специальностей.

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