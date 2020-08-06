Президент Ильхам Алиев поручил правительству продолжить выдачу единовременной выплаты в размере 190 манат безработным за август текущего года в 13 городах и районах странах, где действует жесткий карантин из-за COVID-19.

«600 тыс. граждан, в том числе занятых неформально и потерявших временно работу из-за коронавируса, получали 190 манатов. Я считаю, что эту социальную поддержку следует продолжать. В настоящее время жесткий карантинный режим действует в 13 городах и регионах Азербайджана. Эта категория граждан в этих районах и городах должна и дальше получать эту поддержку. Я поручаю вам обеспечить выдачу им 190 манатов в августе», — сказал глава государства в четверг на совещании о мерах, принятых для борьбы с распространением пандемии коронавируса и социально-экономической ситуации в стране, проведенного в формате видеоконференции.

Minval.az