9 августа в учебных частях и подразделениях Азербайджанской Армии состоится церемония принятия Военной присяги молодыми солдатами.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабинете министров о борьбе с коронавирусной инфекцией, в целях обеспечения безопасности военнослужащих Азербайджанской Армии и предупреждения заражения военнослужащих участие родителей, а также представителей общественности и СМИ в церемонии принятия Военной присяги запрещено.

«Просим сограждан отнестись к этому решению с пониманием и не посещать церемонию принятия Военной присяги», — говорится в сообщении.

Minval.az