В Наримановском районном суде города Баку завершился судебный процесс по делу Тогрула Фикрет оглу Ахмедова (1987 года рождения).

На процессе под председательством судьи Самира Мамедова Т.Ахмедов, обвиняемый по статье 228.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») Уголовного кодекса АР, был признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы.

Отметим, что сын бывшего депутата Милли Меджлиса Гюляр Ахмедовой — Тогрул Ахмедов — в начале февраля 2020 года был задержан на территории Насиминского района столицы в ходе спецоперации сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД АР.

При досмотре его автомобиля марки BMW был обнаружен пистолет марки Glock-19, две обоймы к нему и 38 патронов.

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