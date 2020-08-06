Авиакомпания «Аэрофлот» отменила целый ряд рейсов в страны с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами, в том числе в Азербайджан, на которые ранее продавала билеты. Как сообщили в пресс-службе компании, речь идет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям.

«Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», — говорится в сообщении.

Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая на сайте авиакомпании или в контакт-центре, деньги вернут автоматически в соответствии с формой оплаты. Тем же, кто покупал их в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, необходимо обратиться по месту приобретения.

Граждане, купившие билеты в период до 1 мая, могут оформить ваучер, на покупку другого билета в будущем.

Minval.az