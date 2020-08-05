Перенесен памятник жертвам Ходжалы, установленный на кладбище «Nieuw Eykenduynen» в городе Гаага (Нидерланды), вокруг памятника были проведены работы по благоустройству.

Как заявили в Государственном комитете по работе с диаспорой, этот памятник был воздвигнут в 2007 году по инициативе Азербайджано-турецкого культурного общества Голландии при финансовой поддержке азербайджанской и турецкой общин. Об этом сообщает АПА.

Наши соотечественники, проживающие в Гааге, каждый год 26 февраля собираются перед этим памятником. Они чтят память подвергшихся геноциду со стороны армян жертв Ходжалы, доводят до сведения местной и мировой общественности правду о Ходжалы.

Председатель Азербайджано-турецкого культурного общества Нидерландов, являющегося инициатором установки памятника, Ильхан Ашкын отметил, что так как было невозможно одновременное посещение объекта большим числом людей, Азербайджано-турецкое культурное общество Нидерландов провело переговоры с муниципалитетом Гааги о переносе памятника в более подходящее место на этом кладбище. После достижения договоренности памятник был перенесен на более просторную территорию, места массового передвижения людей и территория вокруг памятника были благоустроены.

На доске, установленной вблизи памятника, на азербайджанском и голландском языках предоставлена короткая информация о Ходжалинском геноциде.

Minval.az