Medical employees wearing protective suits load a capsule with a woman into an ambulance car as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12, 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko

Медики в Беларуси за минувшие сутки выявили коронавирус у 84 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 68 тыс. 250, сообщает во вторник Минздрав Беларуси.

Накануне сообщалось о 99 новых больных коронавирусом за сутки.

Число жертв коронавируса в Беларуси с начала пандемии достигло 574 человек. В Минздраве сообщили, что за минувшие сутки были зарегистрирована смерть трех пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Число выздоровевших после коронавируса в стране достигло 63 тыс. 163 человек (+220 человек за сутки).

По данным Минздрава, с начала пандемии в Беларси сделано 1 млн 325,8 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, за минувшие сутки медики провели 2 тыс. тестов на COVID-19.

Minval.az