Военнослужащие российской базы в Армении провели учение с истребителями и беспилотниками, сообщили в Южном военном округе в субботу.

«Интерфакс» отмечает, что учение прошло на фоне обострившихся отношений между Арменией и Азербайджаном.

В учении приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, 500 единиц военной техники, включая истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и беспилотные летательные аппараты.

По данным ЮВО, батальонные тактические учения прошли одновременно на территории восьми регионов Северного Кавказа, Закавказья, Нижнего Поволжья и Дона, в том числе в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Волгоградской и Ростовской областях, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

«Интерфакс» также отмечает, что 1 августа Минобороны Азербайджана сообщило, что в Нахчыване проводятся азербайджано-турецкие широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой.

Minval.az