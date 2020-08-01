Сегодня состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра Азербайджа Шахином Мустафаевым и руководителем Администрации президента Ирана Махмудом Ваези.

В ходе разговора стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-иранских связей в различных сферах, в частности, в экономике и торговле, обсудили пути еще большего расширения этих связей.

Стороны обсудили и ситуацию с пандемией, отметили важность объединения усилий в этом направлении и в этой связи коснулись важности обмена опытом между соответствующими структурами двух стран, сообщили в Кабмине.

Minval.az