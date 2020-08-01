Компания Nike выпустила новый рекламный ролик, посвященный спорту, который выходит из коронавирусного кризиса. Основная концепция видео заключается в том, что экран поделен на две части, содержащие разный видеоряд — при этом левая и правая половина идеально синхронизированы друг с другом.

Ролик для Nike был сделан компанией Wieden + Kennedy. Для создания ролика агентство изучило более 4000 разных видео — в финальный монтаж вошли фрагменты из 72 роликов.

Так, были использованы видеовставки с разными знаменитыми спортсменами, в том числе в видео появляются баскетболист ЛеБрон Джеймс, футболисты Криштиану Роналду и Киллиан Мбаппе, футболистка Меган Рапино, теннисистка Серена Уильямс и другие.

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