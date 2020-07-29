Фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова «Səpələnmiş ölümlər arasında» («Среди рассыпанных смертей»/In Between Dying) взят в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте фестиваля..

Кинолента снята кинематографистами Азербайджана и США. Авторы сценария – Рашад Сафар и Хилал Байдаров, исполнительные продюсеры – Денни Гловер, Сусан Рокфеллер. В фильме заняты актеры — Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Марьям Нагиева, Мурват Абдулазизов, Кямран Гусейнов, Самир Аббасов и другие.

Также в основном конкурсе Венецианского фестиваля покажут фильмы таких режиссеров, как Киеси Куросава, Андрей Кончаловский, Корнел Мундруцо, Амос Гитай, Мишель Франко, Хлои Чжао, Николь Гарсия и других. В других секциях киносмотра пройдут премьеры фильмов Фредерика Уайзмана, Абеля Феррары, Лава Диаса, Джиа Копполы, Энн Хуи, а также ленты «Хоппер/Уэллс» Орсона Уэллса.

В 2020 году Венецианский фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.

Minval.az