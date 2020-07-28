Азербайджанцы, проживающие в Великобритании, провели сегодня в Лондоне акцию протеста против армянской агрессии.

Сначала наши соотечественники собрались перед зданием Би-би-си, передает АПА.

Участники митинга выразили протест против агрессии Армении, провокаций, совершенных на Товузском направлении границы, выразили поддержку азербайджанской армии. На митинге были озвучены лозунги «Моя страна находится под оккупацией», «Карабах-это Азербайджан», «Нет террору», «Справедливость для Карабаха!», «Справедливость для Ходжалы!» и другие лозунги.

В ходе акции группа армян, прибывших на территорию, попыталась прибегнуть к провокации. Несмотря на то, что между сторонами произошел небольшой инцидент, в результате вмешательства лондонской полиции провокация армян не удалась, митинг продолжился.

После митинга участники акции совершили шествие с улицы Портленд, где находится здание Би-би-си, к зданию парламента. Они прошли по Трафальгарской площади, улице Пикадили и Даунинг-стрит, где находится офис премьер-министра Бориса Джонсона, и озвучивали связанные с Азербайджаном лозунги. Во время шествия участники акции пели песни «Cənab Leytenant», «Çırpınırdı Qara Dəniz». Участников шествия сопровождал автомобиль, на котором был установлен экран. На экране были продемонстрированы сведения об оккупации Арменией азербайджанских земель, выступления, в которых рассказывалась правда о Карабахе.

Затем участники акции собрались перед зданием парламента и исполнили гимн Азербайджана.

Minval.az