«Совместные азербайджано-турецкие военные учения — это учения, которые как сообщило МО Азербайджана, проводятся Министерством обороны Азербайджанской Республики в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и согласно годовому плану».

Об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

«Эти учения служат укреплению связей между Вооруженными силами двух стран и обмену передовым опытом, способствуют укреплению мира и безопасности в регионе», — подчеркнула она.

Minval.az