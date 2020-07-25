Войска Южного военного округа вернулись в пункты дислокации после выполнения дополнительных задач по проверке боеготовности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа.

«Войска ЮВО завершили выполнение задач внезапной проверки боевой готовности», — сообщили в пресс-службе.

В пункты постоянной дислокации вернулись более 170 механизированных колонн соединений и воинских частей, в том числе более 30 батальонных тактических групп и усиленных рот мотострелковых и танковых частей, которые принимали участие в манёврах с самого начала внезапной проверки.

Сообщается, что «в полевых условиях продолжают выполнять задачи боевой подготовки артиллеристы и ракетчики ЮВО в рамках полевого выхода в составе подразделений ракетных войск и артиллерии», кроме того, «на учебных полях проводят плановые занятия разведподразделения из состава общевойсковых объединений и соединений специального назначения ЮВО».

Внезапная проверка войск Южного военного округа началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина.

Проведение внезапных проверок боеготовности Вооруженных сил России никак не связано с ситуацией на азербайджано-армянской границе, заявил на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

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