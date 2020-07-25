В России запустили фейк, посвященный Азербайджану и Украине: подконтрольные Кремлю сепаратисты так называемой «ЛНР» заявили, что якобы Служба безопасности Украины (СБУ) «курирует участие украинских националистов» в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана.

С таким «разоблачением» на брифинге 24 июля заявил представитель «Народной милиции» самопровозглашенной «ЛНР» Яков Осадчий. Фейк активно растиражировали российские СМИ.

По «данным» сепаратистов, «националистические структуры Украины вербуют как украинских граждан, так и бывших и действующих военнослужащих ВСУ, обладающих боевым опытом».

Цель вербовки, как утверждают сепаратисты, чьи действия напрямую координирует российское руководство, «отправить их на территорию Азербайджана для участия в военном конфликте против Армении».

Подконтрольные Кремлю террористы также утверждают, что якобы украинские националисты готовят «провокации» «в Харькове, Запорожье и в Киеве в отношении граждан армянской национальности».

Ранее сообщалось, что армянский радикал в Киеве расстрелял студентов из Азербайджана.

Minval.az