Состояние Бахрама Багирзаде оценивается как средней степени тяжести, пациент не жалуется здоровье, активен, температура тела в нормальных пределах, сообщил СМИ заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебным вопросам Бахтияр Мусаев.

«Как ранее сообщалось, более недели трахеостома (ред. – искусственное дыхательное горло, образованное хирургическим путем отверстие на шее в области максимально близкого расположения трахеи к коже для обеспечения дыхания человека) пациента содержалась в закрытом состоянии, дыхание происходило естественным путем. Удостоверившись в отсутствии проблем, трахеостома была удалена. В ближайшие дни запланирован перевод пациента из реанимационного отделения в обычную больничную палату», — сказал врач.

Minval.az