Украина разработала стратегию возвращения Крыма, но пока не собирается этот документ обнародовать. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

— Мы разработали документ «Стратегия деоккупации Крыма», он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации, — сказала Джапарова в эфире украинского телеканала «Дом».

Она выразила надежду на то, что рано или поздно Киев «на разных уровнях сможет представить» эту стратегию. По словам украинского дипломата, в планах МИД Украины создание международной коммуникационной площадки по вопросам Крыма.

Minval.az