Голосование в течение нескольких дней — это недоразумение, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».

«Когда предлагают голосовать на пляже, в курилке или еще где-то — это полное безобразие. И нельзя голосовать по три-четыре дня — это тоже недоразумение. Прикрываются вирусом, а устраивают выборы, когда можно халтурить сколько угодно и где угодно», — сказал Зюганов.

Он отметил, что в России «тысячи избирательных комиссий». «Кто будет сидеть по три-четыре дня, где вы найдете столько контролеров?» — спросил лидер КПРФ.

Он заявил, что, когда выборы «становятся сомнительными, это прямой путь к майдану, бунту и всему остальному».

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