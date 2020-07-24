Государственный комитет по работе с диаспорой распространил заявление.

«Азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, начали организованные акции в знак протеста против оккупационной политики Армении, армянской провокации на Товузском направлении азербайджано-армянской границы. Отрадно, что наши соотечественники, проявляя единство, требуют от государств мира и международных организаций освобождения азербайджанских земель от оккупации и положить конец оккупационной политике Армении.

Наши соотечественники направили десятки обращений в ООН, ОБСЕ и другие международные организации, а также в официальные круги ведущих стран мира с требованиями положить конец оккупационной политике, провокациям Армении, в целом проживающие в 25 странах азербайджанцы выступили с 84 заявлениями», -говорится в заявлении.

Далее подчеркивается, что армяне, возмущенные озвученными в государствах мира лозунгами «Карабах- это Азербайджан!», «Карабах наш, будет нашим!», «Положить конец оккупационной политике Армении», разоблачением их лжи, пытаются продолжить свои подлые намерения и на международной арене: «Мы призываем наших соотечественников быть бдительными, и отмечаем, что готовы оказать всяческую поддержку в их справедливом деле. Проживающие за рубежом азербайджанцы намерены продолжить акции в рамках законов стран, в которых они проживают. Для освобождения азербайджанских земель от оккупации, прекращения армянских провокаций, было сделано обращение для получения разрешения на проведение акций в еще 14 странах.

Вместе с тем, наши соотечественники должны продолжать борьбу в правовой плоскости, увеличивать количество заявлений, обращений, направленных в международные организации. Мы должны передать свои слова в мировые СМИ с полной, точной информацией о совершенных Арменией на азербайджанских землях провокациях, фактах оккупации.

Мы понимаем, что азербайджанцы всего мира доносят голос правды по каждому направлению, считаем целесообразным разоблачать провокационные действия, зверства армян и выставлять в правовой плоскости в странах, где они проживают, призываем наших соотечественников не поддаваться армянским провокациям», — говорится в заявлении.

Minval.az