Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и руководители религиозных конфессий, действующих в Азербайджане -глава Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архиепископ Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, председатель албано-удинской христианской общины Роберт Мобили обратились к мировой общественности, религиозным лидерам и международным организациям.

Как сообщили в УМК, в обращении решительно осуждаются военная провокация, совершенная 12 июля Вооруженными силами Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, постоянные обстрелы мирного населения, населенных пунктов, религиозных храмов, содержится призыв к мировой общественности, религиозным лидерам и международным организациям не оставаться равнодушными к этому событию, демонстрировать соответствующую позицию:

«Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и призываем международные организации, в том числе ООН, Минскую группу ОБСЕ объединить усилия для выражения адекватной реакции на преступления против гражданских лиц».

Отмечается, что порой оккупированную сторону и оккупанта ставят на один уровень, но это не может способствовать урегулированию конфликта:

«Соблюдение международного права и норм — долг каждого без исключения. Применение оружия против мирного населения является продолжением военной агрессии Армении, этнической чистки и террористических актов против азербайджанского народа».

В обращении также отмечается, что обстрел мирного населения, несмотря на объявление режима прекращения огня, убийство, создание угрозы для жизни людей, разрушение религиозных памятников еще раз доказывает, что давно пора кардинально изменить свое отношение к агрессору, перейти от очередных заявлений к этапу принятия решительных шагов.

«Распространение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на различных континентах мира, противостояние на этнической почве между азербайджанцами и армянами, проживающими за рубежом, является показателем большой опасности. Это проявление глобального масштаба регионального конфликта, возникшего на волне сепаратизма, террора, и который долгое время остается замороженным и не находит справедливого решения.

Нападения армян на представителей азербайджанской диаспоры и наши дипломатические представительства за рубежом — это последствия неразрешенного конфликта, и мировое сообщество не должно оставаться равнодушным к этому. Но, к сожалению, провокации армянской стороны в очередной раз приводят к нарушению переговорного процесса в направлении мирного урегулирования конфликта. Вся политическая и правовая ответственность за эту провокацию лежит на армянской стороне.

Мы призываем международное сообщество выразить свое решительное отношение к вопиющим фактам убийства мирных жителей во время военных провокаций со стороны вооруженных сил Армении в оккупированном Нагорном Карабахе, 7 прилегающих районах, а также в настоящее время на азербайджано-армянской границе, резко осудить агрессию и провокации, объединить усилия для предотвращения подобных случаев, установления справедливого мира», — говорится в обращении.

Minval.az