Армянские торговцы разжигают межнациональную рознь в Москве после неудачных попыток получить сверхприбыль на продаже абрикосов.

Армянские торговцы Москвы систематически на протяжении нескольких лет пытаются получить сверхприбыль на продаже своих товаров азербайджанским бизнесменам. Таким образом они реализуют на практике экономическую дискриминацию по национальному признаку на территории России.

Например, многочисленные свидетели подтверждают, что на территории «Фуд-сити» предпринимателям азербайджанского происхождения армяне пытались продать абрикосы на несколько десятков рублей дороже, чем остальным. Поняв невозможность получить сверхприбыль на дискриминации азербайджанских предпринимателей, армянские торговцы провоцируют власти России, фактически шантажируют их и искажают информацию.

Более того, происхождение армянских товаров часто сомнительно. Например, объемы ввозимых в Россию абрикосов из Армении не соответствуют их реальному выращиванию там. А сады, урожай с которых поступает из Армении в Россию, по большей части были высажены предками азербайджанцев, ныне проживающих в РФ.

Есть и другая сторона этого вопроса. Армянские торговцы систематически демонстративно совершают провокационные действия, в которых могут быть признаки межнационального экстремизма. В частности, армянские торговцы в своей деятельности используют название никем не признанного образования “Арцах” и его символику.

В карабахской войне погибло 11 тысяч 557 азербайджанцев. Это братья, отцы, деды, сыновья ныне здравствующих азербайджанцев. Армянские торговцы прекрасно осознают провокационность таких действий. Однако не реагируют на мирные просьбы прекратить это. Случай на рынке «Фуд-сити» — не исключение. При этом следует отметить, что экономический оборот в России товаров под брендом непризнанного никем в мире государства находится вне правового поля.

Ситуацию комментирует вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов: «Это просто желание предпринимателей не принимать определенную продукцию, особенно под брендом «Арцах» — названия государства, которое, кстати, не признали ни Россия, ни даже сама Армения. Российское законодательство дает предпринимателям право на выбор контрагентов.

Многие армянские магазины поступают так же в отношении азербайджанских товаров, но мы не бежим жаловаться к (главе МИД РФ Сергею) Лаврову, а они выводят частную проблему на государственный уровень. Все решают предприниматели, мы не можем заставить их продавать что-то силой», — сказал Гусейнов «Кавказскому узлу».

По словам Гусейнова, под брендом «Арцах» армянские предприниматели поставляют в Россию перекупленную продукцию, поскольку «в Нагорном Карабахе не растет столько абрикосов». Вице-президент Союза азербайджанцев России добавил, что конфликт, по его данным, возник также из-за флага непризнанной т.н. «Нагорно-Карабахской республики»: армянские предприниматели повесили этот флаг на автомобиль перед въездом на территорию рынка, где торговали азербайджанцы, беженцы из Нагорного Карабаха.

«На территории России живут 600 тысяч азербайджанцев — беженцев из Армении и Карабаха, и их, конечно, возмущало и обижало наличие этого флага», — заявил Эльнур Гусейнов.

Minval.az