Верховный суд Татарстана отправил в колонию на четыре года назвавшего себя имамом Расула Салихова, женившегося на 13-летней девочке с помощью исламского обряда никах. Об этом сообщил адвокат ребенка и его матери Руслан Нагиев, передает издание «БИЗНЕС Online».

В апреле Черемшанский суд приговорил Салихова к 4,5 года колонии общего режима, однако решение обжаловали в Верховном суде Татарстана, который сократил срок до четырех лет.

О возбуждении уголовного дела по статье 134 УК («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет») в отношении Салихова стало известно в ноябре 2019 года, его поместили в СИЗО. Сообщалось, что тогда 28-летний Салихов женился на девочке, пообещав родителям не заниматься с ней сексом до ее 16-летия. Официальной свадьбы не было, поскольку Семейный кодекс Республики Татарстан разрешает заключать брак с 14 лет только в случае беременности.

Свидетельство Салихова о праве вести религиозную деятельность истекло в 2017 году. В Духовном управлении мусульман Татарстана сообщили, что ему не выдавали новое. В 2018 году он провел никах самостоятельно в нарушение всех правил. Мать девочки заподозрили в неисполнении родительских обязанностей (статья 156 УК) и отправили под домашний арест, однако, как рассказал Нагиев, в январе с нее сняли обвинения.

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