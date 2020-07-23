Два медведя и два волка, взятые из расположенного на территории Агстафинского района центра семейного отдыха «Yaşıl Göl», переданы в центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику при Национальном парке в Алтыагадже.

Дикие звери будут обследованы ветеринаром, а после прохождения реабилитации их выпустят в дикую природу.

Об этом журналистам сообщила замначальника Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова.

По ее словам, в отношении владельца ресторана Сохраба Расулова, который держал животных в клетке, составлены акт и протокол, он оштрафован на 2000 манатов.

А.Самедова заявила, что содержание диких животных в клетках в центрах отдыха считается недопустимым в соответствии с международными конвенциями в области охраны диких животных.



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