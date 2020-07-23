В результате проведенных сотрудниками Шекинского районного отдела полиции мероприятий на улице Багбанлар был выявлен чайный дом, работающий вопреки правилам особого карантинного режима.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в отношении арендатора и посетителей был составлен протокол в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, они были оштрафованы.

В ходе расследования было установлено, что данный чайный дом работает при Шекинском районном отделении Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, передает АПА.

Директор районного отделения центра был приглашен в отдел полиции, с ним была проведена профилактическая беседа, приняты меры в соответствии с законодательством.

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