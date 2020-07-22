Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поручил активизировать подготовку медучреждений страны ко второй волне коронавируса COVID-19, которая ожидается в стране осенью, сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По прогнозам специалистов, вторая волна эпидемии COVID-19 ожидается осенью. Все медицинские учреждения должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Боронов (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр также заявил о необходимости уделить пристальное внимание здоровью медиков, работающих с больными COVID-19.

«Среди медицинских работников много тех, кто, выполняя свой долг, также заболел. Мы должны позаботиться о наших медиках и сделать все возможное для сокращения количества таких случаев», — сказал Боронов.

По его словам, необходимо также уделять внимание ситуации с распространением внебольничной пневмонии. «Некоторые люди думают, что у них обычный грипп и лечатся в домашних условиях, тем самым запускают болезнь. С такой категорией заболевших необходимо тесно работать», — сказал Боронов.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 29 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 123 человека скончались, более 15 тыс. человек выздоровели.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

Minval.az